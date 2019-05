Den EU-Gegnern klar entgegentreten

Von einer „Schicksalswahl“ war in den vergangenen Wochen und Monaten oft die Rede. Bei dieser Europawahl entscheide sich, so hieß es, ob Europa in die Fänge seiner Gegner gerate und die Volksparteien die Überreste ihrer ohnehin bröckelnden, alten Stärke noch halbwegs zusammenhalten können. Und ja, tatsächlich haben sich Befürchtungen bewahrheitet: Die Rechtspopulisten haben deutlich zugelegt. Dagegen sind die Etablierten, namentlich CDU und SPD, drastisch abgesackt und kommen damit immer mehr ins Straucheln. Es ist eine politisch heikle Mischung, die nicht zu unterschätzen ist.

Schicksalhaft ist diese Wahl gerade für die Parteichefs von Union und SPD, die noch jung im Amt sind. Zwar wurde an diesem Sonntag über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Brüssel abgestimmt. Dennoch gilt diese Wahl auch als Bestandsaufnahme für die Berliner Politik der Regierungsparteien. SPD-Chefin Andrea Nahles, seit April 2018 im Amt, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die im Dezember 2018 auf Merkel folgte, und CSU-Chef Markus Söder, der den Parteivorsitz im Januar 2019 übernahm, werden sich an den Ergebnissen der Europawahl messen lassen müssen. Und so viel steht nach Schließung der Wahllokale fest: Dieses Messen wird ungemütlich für das Spitzenpersonal. Die ersten Prognosen zeigen: Sowohl CDU mit 22 Prozent als auch SPD mit 15,5 Prozent blieben deutlich hinter ihren Hoffnungen zurück, von den Ergebnissen früherer Wahlen ganz zu schweigen. Kramp-Karrenbauer und Nahles werden mit neuen internen Widerständen rechnen müssen.

Aufwind erhalten stattdessen die Rechtspopulisten. In Deutschland erreichte die AfD laut Prognosen 10,5 Prozent und hat sich damit im Vergleich zu den 7,1 Prozent bei der zur zurückliegenden Europawahl 2014 deutlich verbessert. Es ist jene Partei, deren Spitzenkandidat Jörg Meuthen die EU „radikal verändern“ will und, gelingt das nicht, nur den „Dexit“ als Option sieht. Sie könnte sich im Europaparlament künftig in der geplanten neuen Rechtsallianz gemeinsam mit der italienischen Lega, dem französischen Rassemblement National (früher Front National), der österreichischen FPÖ zusammensetzen. Die Rechtspopulisten wären damit erstmals in einer gemeinsamen Fraktion organisiert, was ihren Einfluss wie ihr Selbstbewusstsein stärken würde. Umso mehr ist zu hoffen, dass sich die etablierten Parteien nicht in internen Machtkämpfen und gegenseitigen Schulzuweisungen verlieren, um den EU-Gegnern entschieden und mit inhaltlicher Arbeit entgegentreten zu können.

Es sind ohne Zweifel große Herausforderungen, denen Europa sich nach dieser Wahl stellen muss. Deswegen in apokalyptische Endzeitstimmung zu verfallen und das Ende der EU heraufzubeschwören, wäre dennoch genau die falsche Reaktion. Denn es ist genau dieser Alarmismus, dieses Schüren von Befürchtungen und Ängsten, das am Ende den Rechten in die Hände spielt. Die EU-Befürworter und Freunde der Demokratie sollten nicht die Nerven verlieren, sondern sich konzentriert an die Arbeit machen.