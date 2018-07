Verkehr Freie Fahrt in der Region Regensburg Ein Mobilitätspakt soll Verkehrsprobleme lösen helfen. Der Wille ist da, nun geht es an die Umsetzung.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Sie unterzeichneten den Mobilitätspakt (von links): Peter Aumer, Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Tanja Schweiger und Josef Zellmeier. Foto: Bernhard Fleischmann

Regensburg.Ein „Mobilitätspakt für die Region Regensburg“ soll die großen Verkehrsprobleme angehen und lösen. Stadt, Landkreis, der Freistaat und der Bund wollen sich gemeinsam anstrengen. „Ziel ist es, die Region Regensburg bei der Lösung der aktuellen Probleme in der Verkehrsinfrastruktur voranzubringen und gleichzeitig für die künftigen Herausforderungen fit zu machen.“ So steht es in dem Pakt, den der Regensburger Bundestagsabgeordnete Peter Aumer, der Staatssekretär im Bayerischen Verkehrsministerium, Josef Zellmeier, die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und die Landrätin Tanja Schweiger gestern unterzeichneten.

„Risiko für die Wirtschaft“

Ein koordiniertes und schnelles Handeln ist nötig, sind sich die Beteiligten einig. Zwar hat eine Koordinierungsrunde seit 2005 nach den Worten der lokalen Politiker schon eine Reihe von Verkehrsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Es reiche aber nicht. Denn die Not ist groß. „Die Verkehrssituation im Raum Regensburg ist geschäftsschädigend“, gebrauchte Dr. Georg Haber starke Worte. Der Präsident der Handwerkskammer, der auch für die Industrie- und Handelskammer (IHK) sprach, nannte die (unzureichende) Infrastruktur den „größten Risikofaktor für die wirtschaftliche Entwicklung“. Der Raum Regensburg sei für seine verkehrliche Entwicklung nicht gewappnet. Umso mehr begrüßten die Vertreter der Unternehmen diesen Pakt als „neuen Impuls“.

Die Verkehrswege und -mittel haben mit der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung der Region nicht mitgehalten. Im Jahr 2016 pendelten täglich 76 000 Menschen in die Stadt hinein, 18 000 Menschen waren auf dem umgekehrten Weg, sagte die Regensburger Planungsreferentin Christine Schimpfermann. Damit sei die Zahl der Einpendler allein binnen zehn Jahren um 20 000 gewachsen. Das Straßennetz sei heute viel störungs- und stauanfälliger. Gleichzeitig wachse in der Bevölkerung der Widerstand gegen Großprojekte. Johannes Helmberger, Vorstandschef der Wirtschaftsvereinigung vbw in der Oberpfalz, forderte mehr Tempo bei Verkehrsprojekten.

Alle Verkehrswege vernetzen

Aumer beschwor nun den Willen, wirklich gemeinsam Lösungen zu suchen und dafür Geld in die Hand zu nehmen. Günstig sei, dass der Bund ein Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren aufs Gleis gesetzt habe.

Bei dem Pakt geht es sowohl um eine räumliche Verknüpfung als auch eine Integration aller Verkehrswege: Bahn, Straße, Radwege, Fußgängerwege etc. Regensburg hat vor Kurzem grünes Licht für eine Stadtbahn gegeben, die im Kernnetz in einem zweieinhalb-Minuten-Takt fahren soll. Die Landkreise Cham, Straubing-Bogen und auch Landshut hätten signalisiert, beim Regensburger Verkehrsverbund mitzumachen, so Schweiger.

Die letzte umfassende Verkehrsanalyse stammt aus dem Jahr 2005. Diese ist aktualisierungsbedürftig. Das soll nun geschehen.

„Es liegt nun in unseren Händen, dass der Pakt kein Papiertiger wird“, mahnte Aumer. Bis Ende des Jahres dürfte der Pakt mit einer ersten Zusammenkunft aktiv werden.

Wer koordiniert? Zuständigkeit: Für Regensburgs Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer ist wichtig, dass die entscheidenden Gesprächspartner beim Mobilitätspakt an Bord seien. Die wahre Herausforderung liege in der Umsetzung. Dazu gehöre eine Koordinierungsstelle. „Jemand muss den Hut aufhaben.“ Sie und Landrätin Tanja Schweiger seien sich einig, dass diese Stelle mit einer zuständigen Person bei der Regierung angesiedelt sein sollte.

Freistaat: Staatssekretär Josef Zellmeier erklärte dazu, es gebe im Bayerischen Verkehrsministerium ein Referat für Verkehrspakte. Diese Abteilung könne sich einbringen, aber keine einzelne Person extra für Regensburg abstellen. (fl)