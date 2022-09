Vilshofen 13-jährige Mädchen machen Spritztour mit Papas Auto – und landen im Gartenzaun

Ein 13-jähriges Mädchen hat am Montag frühmorgens mit einer Freundin das Auto ihres Vaters für eine Spritztour durch Vilshofen (Landkreis Passau) genutzt. Der heimliche Ausflug endete im Gartenzaun einer 87-Jährigen. Foto: Marcus Führer/dpa

Vilshofen, Stadt.Ein 13-jähriges Mädchen hat am Montag frühmorgens mit einer Freundin das Auto ihres Vaters für eine Spritztour durch Vilshofen (Landkreis Passau) genutzt. Der heimliche Ausflug endete im Gartenzaun einer 87-Jährigen.

Um 4.15 Uhr am Montagmorgen ging bei der Polizei Vilshofen die Mitteilung über einen Verkehrsunfall in der Garibaldstraße ein. Ein Auto soll dort in einen Gartenzaun gefahren sein.







Die alarmierten Beamten staunten vor Ort nicht schlecht, als sie eine 13-jährige Vilshofenerin am Steuer des Autos sitzen sahen. Sie hatte mit ihrer ebenfalls 13-jährigen Freundin das Auto des Vaters gefahren – ohne, dass dieser davon wusste.

Spritztour endet im Gartenzaun

Die heimliche Spritztour durch das Stadtgebiet nahm jedoch kein gutes Ende: Die Fahrerin versteuerte sich laut Polizei und fuhr in den Gartenzaun einer 87-Jährigen. Die beiden Mädchen blieben unverletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4500 Euro.

Nach der Unfallaufnahme wurden die 13-Jährigen an ihre Eltern übergeben. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

