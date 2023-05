Unfall auf Frankenschnellweg 21-Jähriger prallt mit BMW in geparkten Lkw-Anhänger und stirbt

Merken

Mail an die Redaktion Ein Sachverständiger begutachtet ein Unfallwrack. Ein 21 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto in Nürnberg gegen einen geparkten Lkw-Anhänger gekracht und gestorben. Der junge Fahrer war am späten Montagabend am Ende des Frankenschnellwegs kurz vor einem Kreisverkehr mit mutmaßlich zu hohem Tempo von der Spur abgekommen. Foto: Goppelt/vifogra/dpa

Nürnberg, Stadt.Ein 21-Jähriger ist am Montag gegen Mitternacht auf dem Frankenschnellweg in Nürnberg ums Leben gekommen. Der junge Mann war laut Polizei mit seinem Auto auf einen geparkten Lkw-Anhänger aufgefahren.

Kurz vor Mitternacht war die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei über den Verkehrsunfall auf dem südlichen Frankenschnellweg verständigt worden. Ein BMW war dort zuvor in Richtung Vorjurastraße unterwegs und fuhr aus noch ungeklärter Ursache kurz vor dem Kreisverkehr zur Wiener Straße auf ein Lkw-Gespann auf. Dieses war auf dem Seitenstreifen abgestellt. Der Autofahrer war mutmaßlich mit zu hohem Tempo von der Spur abgekommen, so ein Polizeisprecher.







Der BMW schob sich laut Polizei nahezu vollständig unter den Anhänger. Der Motorraum fing an zu brennen, laut Angaben der Polizei geriet auch der Anhänger in Brand. Einsatzkräfte löschten das Feuer. Für den Fahrer des BMW kam jede Hilfe zu spät, so die Polizei. Er konnte nur noch Tod aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden.

Lkw-Fahrer unverletzt

Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte es sich bei dem Verstorbenen um einen 21-jährigen Mann handeln. Der 62-jährige Lkw-Fahrer, der zum Zeitpunkt des Unfalls in seinem Führerhaus war, blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zogen die Beamten einen Sachverständigen hinzu. Dieser soll die Polizeibeamten bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs sowie den Ermittlungen zur Unfallursache unterstützen. Im Zuge der ersten Maßnahmen am Unfallort stellte die Polizei außerdem das Wrack des total zerstörten BMW sicher.

Wegen der umfangreichen Räum- und Bergungsarbeiten war der Frankenschnellweg im betroffenen Streckenabschnitt bis in den Morgen gesperrt. Einsatzkräfte der Nürnberger Polizei leiteten den Verkehr großräumig ab.

− vr/dpa