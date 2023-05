Angriff in Weiden 29-Jähriger mit „scharfem Gegenstand“ schwer verletzt: Wer hat die Tat gesehen?

Merken

Mail an die Redaktion In Weiden wurde am Sonntagmorgen ein 29-Jähriger schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. −Symbolbild: Hendrik Schmidt/dpa

Weiden i.d. OPf., Stadt.Mit einem „scharfen Gegenstand“ hat ein bislang Unbekannter einem 29-Jährigen am Sonntagmorgen in der Weidener Innenstadt schwere Verletzungen zugefügt. Die Polizei veröffentlichte eine Täterbeschreibung.

Gegen 5.45 Uhr geriet der 29-Jährige in der Oberen Bachgasse mit einer Gruppe in Streit, die zuvor aus einer Diskothek in der Innenstadt geflogen war. Einer oder mehrere Unbekannte aus der Gruppe fügten dem Opfer mit einem scharfen Gegenstand, den die Polizei nicht näher beschreibt, schwere Verletzungen zu. Der 29-Jährige musste in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandelt werden. Ein 19-Jähriger, der den Streit schlichten wurde, wurde leicht verletzt.







Die Tätergruppe soll laut einer Mitteilung der Polizei aus jungen Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahren bestanden haben. Ein Hauptverdächtiger mit südländischem Aussehen sei rund 18 Jahre alt, 160 cm groß, und trage kurze lockige schwarze Haare, heißt es. Zum Tatzeitpunkt soll er eine blaue Jeans getragen haben.

Zeugen des Streits werden gebeten, sich unter 0961/401-2222 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Weiden führt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Weiden die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und sicherte Spuren am Tatort.

− jra