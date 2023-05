Kontrolle nach Fahrzeugdefekt 33 tote Rinder: Veterinäramt hat Stall in Rimsting zuletzt Mitte 2022 kontrolliert von Herbert Reichgruber

Rimsting.Nach dem Fund von 33 toten Rindern in einem Aussiedlerhof in Rimsting (Lkr. Rosenheim) wurde kritisiert, dass dies auf einem so großen Hof mit Milchkühen bei regelmäßigen Kontrollen des Veterinäramtes nicht hätte passieren dürfen.

## ### ########## ### ### ######### ## ######## ######## #################### ####### #######: „### ############ ######### ### ######## ### #### ########## ### #################### ######### ## ######## ### ###### #### ### #### ####. ###### ###### ####### ##### ##### ##### ########### ######. ## ##### ### ### ############ ############, ####### #### ###### ####### ### ### ### ### ############## #### ### #############, ###### ### #### ### ########## #### ##### ####.“ ## ############ #### ## #### ###### ### ##########, ####### ###########, ############ ### ##########: „##### ########## #### ### ############ ############# ### #### #############. ### ############### #### #########, #### ## ############# ## ######### #### ####### ####. ### ### ########### ################### #### ## ## ### ########## #################### ############.“ ###### ######## ### ############ ## ############# #####, ##### ### ########### ################# ### #########, ############## ### ####### ##########.

########### ########## ## ##### #### ############

## ########## ##### ### ### ##### ######### ## ##### #### ### ############# ######## ## ######### ########### ######: „##### ### ### ########### ##########. ####### ##### ### ##### ## ###### ####### #### #### ########## ####. ### ###### ##### ####### ### ##### ############ ##### ############. ### ##### ############### ############# ## #### #### ####### ### ###### ## ##### ######## #########, ### #### ###### ##### #### ### ###########.“

##### ##### ################## ### ### ### ## #### #### ###### ############ ######: „#### ### ######## ##### #### ## #### ######## ####### ######, ### ### ########### ##### ## #######. ## ### ##, ### ##### ## ### ###### ## ########## ### ### ###### #################.“ ### ################# ##### ######## ########## ##### ############ ###### #####, ## ############## ####### #######. ####### ##### ##### ####### #### ###### ############ ############ #### ############ ## #####.

####### ### ########## ### ##### ####### ##### ### ###

## ### ########### #### ####### ##### ### ############ ### ### #### ##### #### ############. ### ########## ##### ### ################ ### ####### ####### ### ### ### #######. ### ####### ###### ### ##-######## ######## ##########, #### „### ###### ######## ##### ##### ## ####### ###“, ## ##### ######, ######## ### ####### #####. #######, ###### ### ######### ## ####### ### ######### ###### ###, ####### ### ### ####### ### ### ### ####### #####, ##### ##### #######.

####### ### ### ###### ## ######## ### ####### ##### #######, ##### ### ####### ### ### ### ######## #####. #### #### ##### #### ##### ### ###### ### ####### ### ### #### ####### ######### ##### ###, ####### #### #### #### ###. ####### ############ ### ### ############, ### ## ##. ### ### ### ############# ### ### ## ##### ###### ### #### ####. ### ############ ######## ## ###### ###### #### ## ### ##### ### ##. ### ###############.

###### ## ######## ### ######## ##### ### ################

## ###### ## ### ######## ###### ############# ######## #### ### ####### ###### ###### ### ### ###### ### ### ######## ### ####### ############# ##### ###### ## ##########: „### ###### ### ##### ######, #### ### #### ################ ########. ### ### ### ### #### ### ### ### ##### ### ####, #### #### ### ### #### ############## ###.“

#### ### #### ### ##### #### ## ######## ##### #### ########, ######## ### ######## ### ########-######, ##########: „###### ### ###### ######## #################. ### ###### ##### ## ########## ###### ######. ### ##### ####### #### ###### ######### ############## ### #########. ## ####### #### ############## ############# ### ##########, #### ########## ### #############, ## ### ############## ##### ### ### ### ## ########.“

######## #### #### #########: „### ############## ########## ##### ################## ### ## ######## ####### ###########. ## #### ##### ####, #### ## ####### ####### ######### ##### #######, #### ######## ########### ####. ### #####-######### ### ## ## ### ####, ####### ######## ## ###### ### ####### #### ### ### ########## ## ###, ##### ### ### ##### ## ### ##### ## #####.“