Mitten in der Fußgängerzone 65-jährige Oberpfälzerin verletzt in Weiden drei Menschen mit einem Schwert von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Die Polizei ist in Weiden mit einem Großaufgebot im Einsatz: Das Bild zeigt die Situation kurz nach der Tat. Die Verdächtige ist am Boden fixiert. Rettungskräfte sind vor Ort. Foto: dfk

Weiden i.d. OPf., Stadt.Es geschieht am Dienstagmittag, mitten in der belebten Weidener Fußgängerzone: Eine 65-jährige Frau attackiert Passanten mit einem Schwert. Drei Menschen werden verletzt, bevor Passanten die Frau auf den Boden drücken können und bis zum Eintreffen der Polizei in Schach halten.

Zwei der Opfer – Männer im Alter von 46 und 61 Jahren – müssen später in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Polizeisprecher Claus Feldmeier hat am frühen Nachmittag erste gute Nachricht parat. „Nach aktuellem Stand gehen wir nicht von Lebensgefahr aus.“ Tatsächlich kann einer der Verletzten das Krankenhaus schon am Nachmittag wieder verlassen.







Unklar bleibt zunächst das Motiv der Angreiferin. Die Kriminalpolizei Weiden ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft − und setzt auf Zeugen, die Aussagen zum Tathergang machen können oder Videos oder Bilder vom Geschehen beisteuern können. Verbunden wird es mit der Bitte, das Fotomaterial nicht in soziale Netzwerke hochzuladen. Befand sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand? Aktuell ist die Tatverdächtige in Polizeigewahrsam und soll dem Vernehmen am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden. Er entscheidet dann über U-Haft, Unterbringung in einem Krankenhaus oder Freilassung.

Polizei und Einsatzkräfte waren am Mittag sofort mit einem Großaufgebot zum Tatort geeilt, der sich am Unteren Markt hinter dem historischen Rathaus befindet. Das Foto einer Passantin zeigt, wie die Beamten die Tatverdächtige zunächst auf dem Boden fixieren. Weitere Polizisten haben sich im Kreis formiert. Ein Absperrband verhindert, dass Weidener, die auf das Geschehen aufmerksam geworden sind, dem Einsatzort zu nahe kommen.

Die Fußgängerzone ist am Unteren Markt von Geschäften und Restaurants gesäumt, die um die Mittagszeit gut besucht sind. Die Polizei beeilt sich, rasch erste Entwarnungen zu geben, um mögliche Panikreaktionen in der Stadt zu verhindern. In einer ersten Meldung, die um 12.30 Uhr verschickt wird, heißt es, dass die Gefahr vorüber ist. Die Sicherheitsbehörden gehen zu diesem Zeitpunkt bereits davon aus, dass es sich um eine Einzeltäterin handelt und keine weiteren bewaffneten Komplizen etwa in den angrenzenden Straßen unterwegs oder auf der Flucht sind.

Der Weidener Oberbürgermeister Jens Meyer (SPD) reagierte bestürzt auf die Gewalttat: „Ich bin schockiert und tief betroffen. Meine Gedanken sind bei den Verletzten. Ich wünsche ihnen schnelle und gute Besserung.“ Er war sofort an den Tatort gekommen, um allen Einsatzkräften für ihren Dienst zu danken.