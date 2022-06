Streit in Straubing eskaliert Aggressiv und betrunken: Mann verteilt Kopfnuss - und kommt in Zelle

Mail an die Redaktion Ein 19-Jähriger verletzte im Streit einen anderen Heranwachsenden in Straubing. −Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Weil ein 19-Jähriger in Straubing in der Nacht von Freitag auf Samstag einem Mann eine Kopfnuss verpasst hat, musste er die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen.

Mehrere alkoholisierte Heranwachsende gerieten in der Nacht von Freitag auf Samstag Am Platzl in Straubing aneinander. Wie die Polizei mitteilt, eskalierte der Streit um kurz vor 2 Uhr nachts: Da verletzte ein 19-Jähriger einen 21-Jährigen mit einer Kopfnuss leicht.







Da sich der 19-Jährige auch im Beisein der Polizei weiterhin aggressiv verhielt und die Beamten weitere Straftaten befürchteten, nahmen sie ihn mit. Er verbrachte die Nacht in polizeilichem Gewahrsam.

− jra