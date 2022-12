Nur leichte Blessuren Alkoholisierter Fahrer (35) prallt bei Riedenburg gegen mehrere Bäume

Auf Höhe der staatlichen Realschule Riedenburg kam der Pkw Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen mehrere Bäume. Foto: Polizei

Riedenburg, Stadt.Erheblich alkoholisiert hat ein Autofahrer am Freitag auf der Staatsstraße 2230 (Landkreis Kehlheim) einen Unfall verursacht. Er kam von der Straße ab, überschlug sich und prallte gegen mehrere Bäume, teilt die Polizeiinspektion Riedenburg mit.

Kurz vor 21 Uhr fuhr der 35-jährige Landkreisbewohner mit seinem Pkw die Staatsstraße 2230 von Dietfurt kommend in Richtung Riedenburg. Auf Höhe der staatlichen Realschule Riedenburg kam der Pkw Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte im weiteren Verlauf gegen mehrere Bäume.







Zeugen sichern Unfallstelle und leisten Erste Hilfe

Zeugen sicherten sofort die Unfallstelle ab und leisteten dem Fahrer Erste Hilfe, welcher anfangs bewusstlos war und eingeklemmt schien. Aufgrund dessen wurden Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren alarmiert. Schnell kristallisierte sich heraus, dass der Fahrer glücklicherweise nur leichte Blessuren davongetragen hat und in seinem Fahrzeug nicht eingeklemmt war.

Polizisten suchen Umkreis mit Drohne ab

Die Polizeibeamten stellten im weiteren Verlauf eine erhebliche Alkoholisierung bei dem Mann fest. Um auszuschließen, dass an dem Verkehrsunfall ein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen ist, wurde die Unfallörtlichkeit großflächig durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Kelheim unter Zuhilfenahme einer Drohne abgesucht. Diese Suche verlief jedoch ohne weiterführende Erkenntnisse.

Der Verunfallte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Nach ambulanter ärztlicher Behandlung konnte der Mann das Krankenhaus wieder verlassen. An dem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet.

− fk