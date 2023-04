Bußgeldkatalog im Überblick Alle Messstellen in Bayern und der Region: Hier wird heute beim Blitzermarathon 2023 geblitzt von Bernd Limmer, Anja Kurz

Merken

Mail an die Redaktion Bayern: Ein Polizeihauptkommissar misst an einer Kontrollstelle der Polizei die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge mit einer Laserpistole. −Symbolbild: picture alliance / Matthias Balk/dpa

Von Freitag auf Samstag findet in Bayern der Blitzermarathon 2023 statt. Alle Messstellen in Niederbayern, Oberbayern, Oberpfalz und Mittelfranken finden Sie in unser interaktiven Grafik.

Der europaweite „Speedmarathon“ startet am Freitag (21. April) um 6 Uhr und dauert 24 Stunden, teilte das Bayerische Innenministerium mit. Er wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk „ROADPOL“ koordiniert - auch andere Bundesländer nehmen daran teil.







Welche Bußgelder fällig werden, wenn man zu schnell unterwegs ist, haben wir in zwei Tabellen am Ende des Artikels zusammengefasst.

An rund 1800 möglichen Messstellen wird die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern gemessen. Wo genau geblitzt wird, hat das Ministerium bereits bekanntgegeben - nicht jedoch, zu welchem Zeitpunkt.

In dieser Tabelle finden Sie alle Messstellen in Ihrer Region:







Und wozu das Ganze? Raserei ist eine der Hauptunfallursachen in Bayern. Wie das Innenministerium mitteilt, sind im Jahr 2022 auf bayerischen Straßen 147 Menschen bei Unfällen ums Leben gekommen, die auf zu schnelles Fahren zurückzuführen sind. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl damit um knapp 35 Prozent.

Der Blitzermarathon soll Autofahrer davor abschrecken, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann betont: „Unser Blitzmarathon soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Es geht nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken.“

Beim Blitzermarathon im vergangenen Jahr wurden über 9750 Geschwindigkeitssünder erwischt. Und das obwohl die Messstellen schon vorab veröffentlicht wurden und bekannt waren.

Wie teuer es werden kann, wenn man inner- oder außerorts geblitzt wird, haben wir für Sie in zwei Tabellen zusammengefasst:













− dao/vr