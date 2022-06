Gestohlene Kennzeichen angebracht Auto geraubt und Senior mitgeschleift: Landshuter (17) festgenommen

Der Tatverdächtige hatte an dem geraubten Fahrzeug offenbar ebenfalls gestohlene Kennzeichen für den Landkreis Neuburg a. d. Donau angebracht. Foto: Polizei Oberbayern

Memmingen, Stadt.Nach dem Autodiebstahl am Mittwochnachmittag in Memmingen, bei dem ein 67-Jähriger schwer verletzt wurde, hat die Polizei am Donnerstag in Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) einen Tatverdächtigen festgenommen. Er sitzt mittlerweile in U-Haft

Der 17-Jährige soll am Mittwoch ein Auto vom Parkplatz eines Getränkemarktes in Memmingen gestohlen haben. Als der 67-jährige Besitzer dies bemerkte und den Dieb stellen wollte, wurde der Rentner vom Fahrzeug mitgeschleift und dabei schwer verletzt.







Gestohlene Kennzeichen aus Oberbayern angebracht

Die Polizei konnt den gestohlenen Wagen dann einen Tag später im Bereich Wörth an der Isar ausfindig machen und nahm dort einen 17-jährigen Landshuter fest. Der Tatverdächtige hatte an dem geraubten Fahrzeug offenbar ebenfalls gestohlene Kennzeichen für den Landkreis Neuburg a. d. Donau angebracht. Sie wurden laut Polizei am 16. Juni von einem Golf auf einem Parkplatz des Aichacher Krankenhauses abmontiert.

Tatverdächtiger in U-Haft

Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut erließ am Freitag Haftbefehl und der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der junge Landshuter muss sich nun neben räuberischen Diebstahls auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl sowie Urkundenfälschung verantworten.

− ajk