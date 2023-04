Fahndung bei Tirschenreuth BMW X6 gestohlen: Autodieb flüchtet vor Polizei, baut Unfall - und kann entkommen

Einen BMW der Reihe X6 wie diesen klaute der Gesuchte in Baden-Württemberg. Foto: PNP-Archiv

Tirschenreuth, Stadt.Erst klaut er einen teuren BMW, dann flüchtet er vor der Polizei, landet damit im Acker und kann entkommen - diese Ereignisse haben sich am Donnerstag im Landkreis Tirschenreuth zugetragen. Nach dem Autodieb wird nun gefahndet.

Ein Autodieb, der in Baden-Württemberg einen hochwertigen BMW X6 entwendete, war mit dem gestohlenen Wagen in Richtung Tschechien unterwegs. Die Beamten der Polizei Tirschenreuth erkannten den gestohlenen SUV, der von den Kollegen im Ländle bereits zur Fahndung ausgeschrieben war.







Dem Autodieb allerdings entging ebenfalls nicht, dass er die Aufmerksamkeit der Beamten geweckt hatte. Also stieg er aufs Gas und flüchtete vor der Polizei. Seine riskante Fahrweise wurde ihm auf der Kreisstraße zwischen Hohenthan und Liebenstein jedoch zum Verhängnis: Er kam von der Straße ab und landete in einem Acker bei der Einmündung der B15. Der Mann flüchtete daraufhin zu Fuß weiter in eine unbekannte Richtung.

Großfahndung erfolglos

Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen, Suchhunden und Hubschrauber konnte er bislang nicht gefunden werden. Der flüchtige Mann wird als blond mit Dreitagebart beschrieben. Bekleidet ist er möglicherweise mit einer blauen Jeans, schwarzer Jacke und schwarzen Schuhen.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem seit Donnerstag um 5 Uhr morgen im Bereich Plößberg eine verdächtige Person aufgefallen ist, soll sich bitte bei der Polizei in Tirschenreuth melden. Zudem wird aktuell davor gewarnt, in diesem Bereich Anhalter oder Fußgänger mitzunehmen. Auch hier sollte besser die Polizei informiert werden.

