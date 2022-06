Unfall in Oberbayern Bauernhof-Drama: Bub (10) wohl von Kuh tödlich verletzt

Mail an die Redaktion Tragischer Unfall in Feldkirchen - zehnjähriges Kind stirbt. −Symbolbild: dpa

Ein zehn Jahre alter Bub ist am Donnerstagabend in Feldkirchen-Westerham (Landkreis Rosenheim) ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde er von einer Kuh erdrückt .







Am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, ereignete sich laut Polizeiangaben „ein folgenschwerer häuslicher Unfall“. Auf einem Bauernhof in Feldkirchen-Westerham kam dabei ein zehnjähriger Junge ums Leben.

Der Unfall passierte im Kuhstall. Angehörige hatten das Kind am Donnerstag leblos in dem Stall auf dem elterlichen Anwesen gefunden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Freitag auf PNP-Nachfrage. „Es deutet alles darauf hin, dass eine Kuh in dem Stall wohl die schweren Verletzungen verursacht hat.“ Der Bub starb wenig später im Krankenhaus.

Wie die Polizei weiter mitteilt, könnte das Kind von einer Kuh gegen eine Wand gedrückt und dadurch tödlich verletzt worden sein. Bestätigt sind diese Vermutungen bisher aber nicht. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.