Weiteres Todesopfer Beifahrerin (17) stirbt nach schwerem Unfall in Mitterfels

Mail an die Redaktion Zwei Autos waren am Samstag gegen 0.45 Uhr zwischen Eisenhart und Wollersdorf frontal kollidiert. Foto: Seidl/zema-medien.de

Mitterfels, Markt.Nach dem schweren Unfall in Mitterfels (Landkreis Straubing-Bogen) am frühen Samstagmorgen ist nun eine 17-jährige Beifahrerin gestorben. Sie ist das zweite Todesopfer.

Die Jugendliche erlag am Sonntagnachmittag ihren schweren Verletzungen im Klinikum Straubing, wie die Polizei am Sonntag bekannt gab. Ein 18-Jähriger, der auf der Rückbank saß, starb noch an der Unfallstelle.







Zwei Autos waren am Samstag gegen 0.45 Uhr zwischen Eisenhart und Wollersdorf frontal kollidiert. Zwei Teenager starben, drei weitere wurden verletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

