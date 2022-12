Polizei warnt Betrüger täuschen in Abensberg Spendensammlung für Gehörlose vor

Merken

Mail an die Redaktion Unter dem Vorwand der Spende für ein Gehörlosenzentrum versuchten zwei Männer in Abensberg Geld zu sammeln. Foto: PNP

Abensberg, Stadt.Zwei Männer sammelten am Parkplatz des Einkaufszentrums an der Straubinger Straße in Abensberg am Freitagnachmittag Spenden für ein Gehörlosenzentrum. Daraufhin wurde die Polizei informiert, teilen die Beamten der Polizeiinspektion Kelheim mit.

Auch eine Landkreisbewohnerin sprachen die Männer an und baten sie nach einer Spende. Als die Frau nach Details der Spende fragte, ergriffen die Männer die Flucht und konnten von den Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden.







Die PI Kelheim warnt

Die Polizeiinspektion Kelheim warnt in diesen Zusammenhang: Angebliche Sammlungen für taubstumme Menschen sind immer wieder Anlass für polizeiliche Ermittlungen. Die Spenden, welche laut Spendenlisten oftmals für "taubstumme und körperlich behinderte Personen und für die armen Kinder" gedacht sind, werden oft im Namen bestehender Organisationen eingesammelt. Diese Organisationen gibt es wirklich, aber Straßensammlungen werden von diesen in der Regel nicht veranlasst. Vielmehr weisen die Organisationen auf ihrer Webseite ausdrücklich darauf hin, dass ihre Namen gerne von Betrügerbanden für illegale Sammlungen benutzt wird.

Achtung vor Trickdiebstahl

Regelmäßig kommt es im Zusammenhang mit den zumeist nur in gebrochenem Deutsch sprechenden Personen auch zu Trickdiebstählen. Dabei werden die Spendenlisten auch gerne als Sichtschutz genutzt, nachdem die Opfer ihr Portemonnaie gezückt haben. Trickdieben reicht dann diese kurze Ablenkung, um unbemerkt Geld aus dem Portemonnaie zu stehlen. Die Geschädigten bemerken dies zumeist erst, wenn die Täter bereits über alle Berge sind.

Personen, welche Angaben zu diesem oder ähnlich gelagerten Fällen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09441/5042-0 mit der Polizeiinspektion Kelheim in Verbindung zu setzen.

− fk