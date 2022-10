Wohl Beziehungstat bei Ansbach Bewaffneter erschießt Mann und flüchtet - wenig später ist auch er tot

Mail an die Redaktion Im Landkreis Ansbach ist ein Mann erschossen worden. Wenig später fand die Polizei den vermutlichen Täter tot in einem Waldstück. Foto: vifogra

Ein bewaffneter Täter hat in Weiltingen bei Ansbach nach Darstellung der Polizei einen Mann erschossen und sich kurze Zeit später das Leben genommen.

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilt, gab ein Mann gegen 10.45 in der Frankenhofener Straße aus einem Fahrzeug heraus Schüsse auf einen 33-jährigen Mann am Fahrbahnrand ab und verletzte diesen tödlich. Der Bewaffnete flüchtete anschließend mit einem schwarzen Transporter vom Typ Ford Transit.







Bereits zwei Stunden später hatte die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Erfolg: Gegen 12.45 Uhr fanden die Beamten das gesuchte Auto dank des eingesetzten Polizeihubschraubers in einem Waldstück unweit des Tatorts. Auf dem Fahrersitz fanden die Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos eine männliche Person, die sich offensichtlich das Leben genommen hat.

Derzeit führt die Kriminalpolizei am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen und Befragungen durch. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Ansbach gehen die Beamten derzeit davon aus, dass Tatverdächtiger und Opfer sich kannten. Zuvor hatte bereits ein Polizeisprecher erklärt, es handele sich offenbar um eine Beziehungstat. Der Täter habe demnach nicht wahllos geschossen. Nähere Informationen zum Hintergrund des Verbrechens gab die zunächst nicht bekannt.

In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche – außer die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Kreisen Ihre Gedanken darum, sich oder anderen Menschen zu schaden? Sofortige Hilfe erhalten Sie rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge unter der bundeseinheitlichen kostenlosen Rufnummer 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 und im Internet unter www.telefonseelsorge.de.

− dpa/jra