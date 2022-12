A93 und A8 Blockabfertigung im Inntal führte zu 53 Kilometer langem Stau

Mail an die Redaktion Bis 52 Kilometer lang waren die Rückstaus auf der A93 und der A8. Foto: dpa

Die Blockabfertigung am Freitag an der österreichischen Grenze führte zu teils massiven Staus auf der A93 und der A8. Grund war das Lkw-Fahrverbot in Österreich am Vortag.

Die Behörden des Landes Tirol führten nach dem Feiertag Mariä Empfängnis am Donnerstag ab 05.00 Uhr erneut eine Lkw-Dosierung auf der österreichischen Inntalautobahn A 12, am sogenannten Sorting-Point kurz vor der Anschlussstelle Kufstein Nord, durch.







Anfänglich wurden nur max. 100 Lkw pro Stunde die Einfahrt nach Österreich erlaubt. Bis zum Ende der Maßnahmen um 10 Uhr erfolgte eine Erhöhung auf 200 Lkw pro Stunde.

Erhöhtes Lkw-Aufkommen

Da am Feiertag in Österreich ein Lkw-Fahrverbot galt, war mit einem erheblichen Lkw-Aufkommen und somit auch mit einem Rückstau auf der A 93 und der A 8 zu rechnen. Dementsprechend hoch war auch der Kräfteansatz der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim. Mit Unterstützungskräften der ZED Rosenheim und der Bayerischen Bereitschaftspolizei sorgten die Einsatzkräfte dafür, dass die Behinderungen für den Individualverkehr so gering wie möglich blieben. In diesem Zusammenhang mussten auch mehrere Verstöße aufgrund verbotswidrigen Überholens beziehungsweise Rückwärtsfahren auf der Autobahn geahndet werden.

Wegen dem sehr hohen Lkw-Andrang – viele Trucker parkten bereits in Grenznähe – stauten sich die Lastwagen bereits in den frühen Morgenstunden auf der A 93 bist über das Inntaldreieck zurück auf die A 8 , und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Um 13.30 Uhr erreichte der Lkw-Rückstau seine Höchstlänge von 52 Kilometern. Es waren die gesamte A 93, die A 8 in Fahrtrichtung Salzburg bis zur Anschlussstelle Weyarn und in Fahrtrichtung München bis zur Anschlussstelle Rohrdorf betroffen.

Die nächsten Dosierungsmaßnahmen finden am 13. und 14. Dezember 2022 statt. Hier ist aber nicht mehr mit solchen Behinderungen zu rechnen.

− lai