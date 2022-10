Großeinsätze Brände verursachen am Wochenende in Bayern Millionenschäden

Merken

Mail an die Redaktion Ein Stall samt Nebengebäude stand im Rottal komplett in Flammen. Foto: hl

Bei mehreren Bränden sind am Wochenende in Bayern Schäden in Millionenhöhe entstanden. Menschen wurden nach den bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Mindestens eines der Feuer soll absichtlich gelegt worden sein.

So steht ein 26-Jähriger unter dem Verdacht, einen Brand in einem Einfamilienhaus in Olching bei München gelegt zu haben. Er habe in „auffälliger Weise“ in der Nähe des Hauses gestanden, hieß es. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, habe sich im Verlauf der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck der Anfangsverdacht gegen den bulgarischen Staatsbürger erhärtet, so dass die sachleitende Staatsanwaltschaft München II einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes beantragte. Er wurde am Sonntagnachmittag einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Kraft setzte und die Untersuchungshaft anordnete.







Nach bisherigem Erkenntnisstand war das Feuer am Samstagmorgen von einem Grill auf das Haus übergesprungen. Die schlafenden Bewohner wurden gerettet. Der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.

Mehr als eine Million Schaden allein im Rottal

Knapp 130 Kilometer entfernt entstand bei einem Brand in Schönau (Landkreis Rottal-Inn) ein Schaden von mehr als einer Million Euro. Erst habe in der Nacht zum Samstag eine Lagerhalle gebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Dann über. Verletzt worden sei niemand.

Weiter nördlich stand im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf eine Garage mit Fahrzeugen in Flammen. Das Feuer griff zwar nicht auf das Wohnhaus in Stulln über, dennoch entstand ein Schaden von schätzungsweise 250.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Passanten meldeten den Brand am späten Samstagabend.

Im Landkreis Bayreuth stürzte eine landwirtschaftliche Scheune bei einem Brand zum Teil ein. Bei dem Feuer am Sonntag sei ein Schaden von schätzungsweise 200.000 Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Demnach war noch unklar, was das Feuer in Hummeltal (Landkreis Bayreuth) ausgelöst hatte. Unklar war zunächst auch, wie stabil die restlichen Teile des Gebäudes noch waren. Weder Menschen noch Tiere wurden verletzt. Auf der Maschinenhalle sei eine Photovoltaikanlage gewesen, hieß es.

− dpa