Haftbefehl erlassen Brand eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Tirschenreuth: Mieter soll Feuer gelegt haben

Mail an die Redaktion Ein Mehrfamilienhaus brannte im Landkreis Tirschenreuth. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Tirschenreuth, Stadt.Zum Brand eines Mehrfamilienhauses sind die Rettungskräfte am Montagnachmittag im westlichen Landkreis Tirschenreuth alarmiert worden. Ein 60 Jahre alter Mann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Über den Notruf wurde kurz nach 14 Uhr der Brand eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, befanden sich keine Menschen mehr in dem Haus. Der 60-jährige Mieter einer Einliegerwohnung musste wegen seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.







Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fanden Brandermittler heraus, dass das Feuer in der Wohnung des 60-Jährigen ausgebrochen war. Die Polizei hat den Verdacht, dass der 60-Jährige den Brand verursacht haben könnte. Als Tatmotiv steht die Kündigung des Mietvertrages im Raum.

Die Ermittlungen der Kripo aus Weiden dauern an. Ein Ermittlungsrichter hat mittlerweile einen Haftbefehl gegen den 60-Jährigen erlassen.

− bli