Feuerwehr zählt 15 Einsätze Brennende Mülltonnen: Serie von Brandstiftungen beunruhigt Landshut

Landshut, Stadt.Seit einigen Tagen brennen in Landshut immer wieder Papiercontainer oder Handtuchspender in öffentlichen Toiletten. Zwischen 22. April und 27. April musste die Feuerwehr alleine deswegen 15 Mal ausrücken. Die Suche nach den mutmaßlichen Brandstiftern blieb erfolglos.

Papiertonnen, und in öffentlichen WCs gehen derzeit in Landshut reihenweise in Flammen auf. Seit am 22. April, einem Samstag, ein Feuer auf einer Toilette neben dem Spielplatz auf der Mühleninsel gemeldet wurde, summierte sich die Anzahl derartiger Einsatze auf bisher 15.







Was dabei auffällt: Es brennt meist an denselben Orten – Innenstadt, Mühleninsel, Bahnhof, Hauptfriedhof. Und das teils an exakt denselben Örtlichkeiten mehrmals am Tag. Mit ein Grund, warum Polizei und FFW von vorsätzlich gelegten Feuern ausgehen.

Bisher endeten aber alle Einsätze glimpflich: Die Brände konnten jeweils sehr schnell gelöscht werden. Lediglich in einem Fall berichteten Polizei und Feuerwehr von kritischen Momenten, als die Flammen auf ein Wohnhaus überzugreifen drohten.

Bisher keine Verletzten

Auch Verletzte gab es bisher nicht. Dennoch läuft die Suche nach dem Täter oder den Tätern auf Hochtouren. Am Donnerstag setzte die Polizei laut BR-Angaben auch einen Hubschrauber und Polizisten in Zivil ein. Ein . Die Polizei gab aber Entwarnung.

− nb