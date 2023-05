Unglück in Donauwörth Buben klettern auf Einkaufszentrum und stürzen durch Lichtkuppel vier Meter tief

Donauwörth, Stadt.Unglück in Donauwörth: Vier Buben im Alter von zehn bis 13 Jahren klettern über eine Feuerleiter auf das Dach des Wörnitz-Centers. Sie stürzen durch eine Lichtkuppel und fallen vier Meter in die Tiefe. Sie verletzen sich teils schwer.

Am Dienstag, gegen 17 Uhr, stiegen vier Jungen im Alter von zehn bis 13 Jahren über eine außenliegende Feuerleiter auf das Flachdach des Wörnitz-Center in der Sallinger Straße in Donauwörth, teilt die Polizei mit.







Sie erkundeten anschließend das Dach und stiegen gemeinsam auf eine auf eine 2 x 2 Meter große Lichtkuppel. Die brach unter der Last der vier Buben ein. Die Buben stürzten etwa vier Meter tief und prallten auf den Betonboden eines leerstehenden Geschäftsraumes im Obergeschoss des Gebäudes, teilt die Polizei mit.

In Kliniken Augsburg und Neuburg gebracht

Die Kinder wurden nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte mit zum Teil schweren Verletzungen in die Kliniken Augsburg und Neuburg gebracht. Ein schwer verletzter Junge wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Augsburg geflogen.

Zwei der vier Buben erlitten schwerste Verletzungen, Lebensgefahr bestehe nach vorliegenden Erkenntnissen jedoch nicht, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Die Buben hielten sich laut Polizei unberechtigt auf dem Dach des Wörnitz Centers auf. Die außenliegende Feuerleiter, über die sie auf das Gebäudedach stiegen, sei „deutlich mit einer Kette abgesperrt bzw. gesichert. Diese Absperrung/Sicherung ignorierten die verunglückten Kinder“, teilt die Polizei mit.

− nb