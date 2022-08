Kripo sucht Zeugen Degen-Attacke in Weiden: Spur führt nun auch nach Niederbayern

Mail an die Redaktion Die Kripo sucht Zeugen, die Angaben zur Frau oder ihrem Auto machen können. Foto: KPI Weiden in der Oberpfalz

Mit einem Degen soll eine Frau am Dienstag mehrere Menschen in Weiden i.d. Oberpfalz angegriffen haben. Nun verfolgen die Ermittler auch eine Spur in den Landkreis Regen. Die Kripo sucht Zeugen.

Am Unteren Markt in der Weidener Innenstadt hat die 65-Jährige laut Polizei mehrere Menschen mit einem schwertähnlichen Gegenstand verletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte die Frau festnehmen. Sie sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.







Etwa zeitgleich mit der Tat in Weiden wurde bei der Polizei in Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ein anderer Vorfall angezeigt, der sich gegen 11.20 Uhr dort ereignet hatte. Laut Polizei soll die 65-Jährige vor einer Apotheke in Vohenstrauß versucht haben, einen 63-jährigen Mann mit dem Degen grundlos zu verletzen. Der Mann erlitt eine Hautrötung.

Kontakt nach Zwiesel

Die Ermittlungen der Kripo haben nun ergeben, dass die Frau in der Woche zuvor auch Kontakt nach Zwiesel (Landkreis Regen) hatte. Das teilt das Polizeipräsidium Niederbayern am Freitag mit und hofft auf Zeugenhinweise.

Sollten Personen die 65-jährige Frau oder ihr Auto mit einem auffälligem Verhalten wahrgenommen haben, werden diese gebeten, sich mit der Kripo Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-2222 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein, so die Polizei.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Die Tatverdächtige ist 65 Jahre alt, schlank, 165 cm groß und hat schulterlanges, dichtes, graues Haar.

