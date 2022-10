Gefahr im Verkehr Drei Geisterfahrer in Bayern sorgen für Sperrungen und Unfälle

Mail an die Redaktion Auch in der Region waren am Wochenende Geisterfahrer unterwegs. −Symbolbild: dpa

Neuötting, Stadt.Drei Geisterfahrer haben am langen Wochenende die Autobahnen in Bayern unsicher gemacht.

Auf der und im Bereich der A9 in München kam es zu Unfällen, bei denen zwei Menschen leicht verletzt wurden. Die Geisterfahrt einer dagegen endete glimpflich, allerdings könnten die Folgen für die Frau einschneidend sein.







Leicht verletzt

Auf der A94 wollte ein 60-Jähriger am Montagmorgen einem Wagen ausweichen, der in falscher Richtung fuhr. Dabei streifte er mit seinem Kleintransporter das Fahrzeug eines Schweizers, prallte gegen die Leitplanke und überschlug sich. Der Geisterfahrer konnte nach Polizeiangaben unerkannt entkommen, nach ihm wurde gesucht. Der 60-Jährige aus dem Landkreis Passau kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, der Schweizer blieb unverletzt. Die A94 in Richtung München war mehrere Stunden lang gesperrt.

Plötzlich auf der Autobahn gewendet

Er sei dann von der Autobahn entgegen der Fahrtrichtung abgefahren und gegen die Leitplanken rechts und links geprallt, teilte das Polizeipräsidium in München mit. Dabei erlitt der 55-Jährige leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Bei der Atemkontrolle stellte die Polizei einen Alkoholwert von 0,74 Promille fest. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, das Auto abgeschleppt.

In verkehrter Richtung aufgefahren

Ohne Führerschein steht nun eine 81-Jährige da. Sie war am Samstagabend bei Schwandorf in verkehrter Richtung auf die A93 Richtung Regensburg aufgefahren - offenbar aus Unachtsamkeit und wegen der starken Regenfälle, vermutete die Polizei, die den Verkehr in dem Bereich stoppte. Die 81-Jährige habe ihren Fehler aber bemerkt und an einer Baustelle gewendet. Dennoch muss sie der Mitteilung zufolge mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen, auch ihre Fahrtauglichkeit könnte überprüft werden.

− dpa