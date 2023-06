Drei Männer verhaftet Duo will für tausende Euro Drogen kaufen, wird ausgeraubt und festgenommen

Mail an die Redaktion Marihuana für mehrere tausend Euro wollten zwei Männer in Niederbayern kaufen. Doch es endete anders als geplant. −Symbolbild: dpa

Neufahrn i. NB.Beim Kauf von Marihuana für mehrere tausend Euro sind am Dienstag zwei Männer aus Bogen (Landkreis Straubing-Bogen) vom Verkäufer in Neufahrn i. Nb. (Landkreis Landshut) bedroht und beraubt worden. Danach riefen sie die Polizei und wurden selbst festgenommen.

In der Absicht, mit mehreren tausend Euro Drogen zu kaufen, begaben sich die beiden Männer im Alter von 18 und 20 Jahren von Bogen nach Neufahrn. Nachdem der Verkäufer die Drogen vorzeigte, übergab einer der beiden Männer das Geld, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. „Anschließend wurde den beiden mit einem Messer sowie unter Einsatz eines Pfeffersprays das zum Drogenkauf gedachte Bargeld entwendet“, so ein Polizeisprecher.

Geprellte Drogenkäufer rufen Polizei und werden festgenommen

Nachdem die beiden geprellten Drogenkäufer flüchten konnten, verständigten sie die Polizei. Diese konnte sowohl die beiden Käufer, als auch zwei beteiligte Verkäufer, einen 20-Jährigen aus Neufahrn i. NB, sowie einen wohnsitzlosen 26-Jährigen vorläufig festnehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Zimmers des 20-Jährigen in einer Neufahrner Asylbewerberunterkunft stellten die Beamten über 700 Gramm Marihuana sowie eine mutmaßlich zu einem Schlagwerkzeug umfunktionierte Kette einer Motorsäge sicher.

Die Staatsanwaltschaft Landshut hat mittlerweile Haftbefehle gegen drei Männer – einen 20-jährigen Iraker, einen 18-jährigen Syrer sowie einen 26-jährigen Deutschen beantragt. Dieser dreht sich unter anderem um den dringenden Tatverdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, sowie des schweren Raubes. Die Tatverdächtigen sind am Mittwoch nach Vorführung beim Amtsgericht Landshut in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert worden.

