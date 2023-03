Absturz im Nationalpark Ehepaar stirbt bei Flugzeugunglück im Bayerwald: Video von der Absturzstelle von Veronika Weidlich

Mail an die Redaktion Der Absturz eines Kleinflugzeugs im Nationalpark Bayerischer Wald hat am Mittwochmorgen für einen Großeinsatz gesorgt. Foto: Nigl

Neuschönau.Der Bayerischer Wald hat am Mittwochmorgen für einen Großeinsatz gesorgt. PNP-Informationen zufolge ist ein Ehepaar aus dem Unterallgäu, das in Prag gestartet war, ums Leben gekommen. Die Absturzstelle liegt unweit des Nationalparkzentrums in Neuschönau (Landkreis Freyung-Grafenau). Wie die Lage vor Ort ist sehen Sie in unserem Video.

