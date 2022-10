Vorfall in Vilseck Endstation Kirchentreppe: Fahrer vertraut auf Navi

Vilseck.In eine missliche Lage brachte das Navi einen jungen Autofahrer in Vilseck. Am Schluss musste sein Auto sogar abgeschleppt werden.

Am Donnerstag war der Fahranfänger mit seinem Auto der Marke Dodge im Bereich um den Vilsecker Marktplatz unterwegs. Auf der Suche nach dem richtigen Weg, der durch umliegende Baustellen beeinträchtigt war, führte ihn sein Navigationsgerät von den gewöhnlichen Wegen ab. Er landete laut Pressemitteilung der Polizei mit seinem Fahrzeug schließlich auf der Zugangstreppe zur Stadtkirche (Foto: Polizei Vilseck).

Dort hatte er sich dann festgefahren. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen umgesetzt werden. Durch den Vorfall entstand kein Personen- oder Sachschaden. Nachdem die Situation geregelt war, wurde der Fahranfänger zwar von der Polizei verwarnt, aber durfte weiterfahren.