100 Objekte durchsucht Europaweite Razzia gegen Wettanbieter – Büros auch in Ingolstadt und Regensburg von Benjamin Neumaier, Michael Häußler, André Baumgarten

In einer konzertierten Aktion in Nordrhein-Westfalen, Bremen, Berlin, Sachsen, Bayern sowie auf Malta und in Kroatien haben Ermittlungsbehörden mehr als 100 Durchsuchungsbeschlüsse gegen einen Sportwettenanbieter vollstreckt. Foto: Baumgarten

Ingolstadt, Stadt.Bei einer Großrazzia gegen einen Anbieter von Sportwetten, der auch Büros in Regensburg und Ingolstadt betreibt, hat die Polizei in mehreren Bundesländern mehr als 900 Beamte eingesetzt. Es geht dabei auch um die Sicherstellung von Bargeld in Millionenhöhe.

Es seien mehr als 100 Durchsuchungsbeschlüsse und sechs Haftbefehle vollstreckt worden, teilte das Landeskriminalamt NRW am Donnerstag mit. Der Schwerpunkt der Maßnahmen habe in Köln gelegen.







Aber auch in Bremen, Berlin, Sachsen, Bayern sowie auf Malta und in Kroatien schwärmten am Donnerstag zeitgleich Ermittler aus.

Ermittlungen wegen organisierte Clan-Kriminalität

Seit zweieinhalb Jahren ermitteln Spezialisten verdeckt gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen des Sportwettenanbieters, hieß es. Unter anderem soll es um den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung, Clan-Kriminalität, illegales Glücksspiel und Schwarzarbeit gehen. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf mit.

Durchsucht wurden demnach Privatwohnungen, Wettannahmestellen und sonstige Geschäftsräume. Neben der Suche nach Beweisen habe die Aktion auch der Sicherstellung von Bargeld und Wertsachen gedient, um Vermögensarreste in zweistelliger Millionenhöhe vollstrecken zu können.

Haftbefehle: Sechs Beschuldigte festgenommen

Sechs männliche Hauptbeschuldigte im Alter von 34 bis 60 Jahren seien unter anderem in Köln und im benachbarten Brühl festgenommen worden. Die Mitarbeiter in der Kölner Zentrale des Unternehmens mit Sitz auf Malta hätten überrascht gewirkt, sagte ein Polizeisprecher.

Ableger auch in Regensburg – doch niemand ist da

Auch in Regensburg gibt es einen Ableger des europaweiten Franchise-Systems. Hier deutete aber nichts darauf hin, dass es im Zuge der bundesweiten Razzia eine Durchsuchung gegeben hat. Das war auch die Auskunft des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Das Wettbüro nahe dem Westhafen schien geöffnet zu sein – anzutreffen war jedoch niemand. Im Inneren lief nur einer der fünf Wett-Automaten. Die elf großen Bildschirme an den Wänden waren aus. Auch Gäste gab es nicht.

Auch direkte Anlieger haben nichts mitbekommen. Den Betreiber habe man heute noch nicht gesehen, hieß es. Rund um den Innenhof-Parkplatz reihen sich neben dem Wettbüro ein größerer, ausländischer Supermarkt, ein Imbiss, ein Spielcasino sowie ein Friseurgeschäft. In direkter Nachbarschaft liegen RBO und das Marinaquartier-Parkhaus. Ob das von außen offensiv beworbene Wettbüro weiter betrieben wird, ließ sich nicht klären. Wetten konnte oder kann man hier auf Sportarten wie Fußball, Basketball, Eishockey, Rugby oder Darts.

Scheinbar normaler Betrieb in Ingolstadt

Ein ähnliches Bild bot sich am Donnerstag in Ingolstadt. Beim Wettlokal in der Altstadt scheint alles wie immer: Die Tür steht offen, vor dem Laden ein Aufsteller mit Werbung. „Die Kripo hat in Ingolstadt nichts durchsucht“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Anfrage. Über mögliche geplante Einsätze habe er zudem keine Kenntnis.

Am frühen Donnerstagnachmittag bestätigte Julius Sterzl von der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf auf Nachfrage, „dass die Objekte in Regensburg und Ingolstadt nicht Teil der Razzia waren“. In Bayern seien lediglich zwei Objekte durchsucht worden. In Nürnberg sowie einem weiteren Ort, der aber nicht genannt werde, teilt Sterzl mit. Die Ermittlungen seien indes noch nicht abgeschlossen, insbesondere die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel, dauere an.

Sportwetten-Lizenz erst im Dezember erneuert

Der Anbieter hatte erst Ende vergangenen Jahres erneut eine Deutschland-Lizenz erhalten. Erteilt hatte die Erlaubnis zur Veranstaltung von Sportwetten im Internet und stationären Markt das Regierungspräsidium in Darmstadt. Erteilt werden Lizenzen für fünf Jahre; in diesem Fall also bis Dezember 2027.

Die Internetseite des Anbieters war am Donnerstag bereits nicht mehr erreichbar.