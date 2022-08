Polizei sucht Zeugen Falscher Baum springt in Ingolstadt aus Blumentopf und bringt Radfahrerin zu Fall

Merken

Mail an die Redaktion Ein falscher Baum wird von der Polizei Ingolstadt gesucht. Foto: Marijan Murat/dpa

Ingolstadt, Stadt.Diese Begegnung wird eine 45-jährige Fahrradfahrerin wohl nicht so schnell vergessen: Aus einem großen Blumentopf sprang ihr ein als Baum verkleideter Mann entgegen. Den sucht nun die Polizei.

Denn was an eine Fernsehsendung mit versteckter Kamera erinnert, endete für die 45-Jährige laut Polizei in einem Sturz vom Rad. Durch das plötzliche Auftauchen des Mannes kam die Frau am Mittwochmittag auf dem Ingolstädter Donausteg zu Fall und verletzte sich leicht. Der verkleidete Unbekannte sei mit ausgestreckten Armen auf die arglose Radfahrerin zugesprungen, heißt es im Polizeibericht.







Flucht mit Blumenkübel in der Hand

Der falsche Baum habe sogar noch kurz seine Hilfe angeboten, flüchtete dann aber zu Fuß in Richtung Innenstadt. Den großen Blumentopf nahm er mit.

Für den Mann hat die Aktion ein Nachspiel: Er wird von der Polizei Ingolstadt gesucht. Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt und hat einen hellen Hauttyp. Seine Verkleidung bestand aus grünen Plastik-Efeublättern. Zeugen, die Hinweise zu dem falschen Baum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0841) 9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen.

− ln