Betrunkener Ausraster Falsches Bier geliefert: Passauer schlägt Pizza-Lieferanten

Mail an die Redaktion In Passau eskalierte am Freitagabend ein Streit um die Biermarke. Foto: Archiv/Wolf

Bier. Da hat ja jeder so seine Lieblingsmarke. Gerade in Bayern ist diese auch ein gerne und viel diskutiertes Thema. Am Freitagabend kam es deswegen in Passau zu einer Körperverletzung.

Ein 39-jähriger Passauer orderte sich online bei einem Pizzalieferdienst zehn Flaschen Bier einer speziellen Marke. Als die Lieferung gegen 22.20 Uhr bei ihm in der Vornholzstraße ankam, waren es jedoch Produkte einer anderen Brauerei.







Das brachte den Kunden, zu diesem Zeitpunkt bereits betrunken, so sehr in Rage, dass er dem 51-jährigen Lieferanten einen Faustschlag verpasste. Es folgt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

− ade