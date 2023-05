Mit 2,4 Promille auf Rad FCB-Meisterschaft zu lang gefeiert? Mühldorfer (50) stürzt und rammt sich Ast durch Wange

Merken

Mail an die Redaktion Bei der Meisterschaftsfeier ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat der 50-jährige Mühldorfer. Eine Narbe im Gesicht wird ihn daran erinnern. −Symbolbild: dpa

Mühldorf a. Inn, Stadt.Einen nicht alltäglichen Unfall hatten Beamte der Polizei Mühldorf am Sonntag aufzunehmen. Betroffen war ein Radfahrer, der sich bei einem Sturz einen Ast durch die Wange gerammt hatte. Ursache waren wohl Nachwehen einer feucht-fröhlichen Meisterschaftsfeier.

Gegen 17 Uhr war die Polizei alarmiert worden. Der Fahrradfahrer war den Schotterweg am Stadtwall in Mühldorf am Inn bergab gefahren. In einer Rechtskurve kam er aufgrund mit hoher Geschwindigkeit von der Straße ab und stürzte ins Gebüsch. Durch den Sturz bohrte sich ein Ast durch seine Wange, das Fahrrad wurde bis zur Fahruntauglichkeit beschädigt. Nach Versorgung durch Ersthelfer wurde er zu sofortigen medizinischen Behandlung ins Krankenhaus Mühldorf verbracht. Im Krankenhaus gab der Mühldorfer an, dass er Tags zuvor die Bremsen an seinem Rad reparierte, diese beim bergab fahren nun aber versagt hätten und er in Folge dessen gestürzt sei.







Meisterschaft des FC Bayern als Ursache?

Weiter stellten die Beamten bei dem Mann Anzeichen auf einen Alkoholkonsum fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Der Beschuldigte gab an, die Meisterschaft seines Lieblingsverein im Männer- und im Frauenfußball Meister ordentlich gefeiert tzu haben. Dass es sich dabei um die handelt, kann nur vérmutet werden.

Gegen den Mühldorfer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen.