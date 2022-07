Ermittlungen Flammeninferno in Geisterhotel: Polizei sucht Zeugen - Noch immer Glutnester

Merken

Mail an die Redaktion Der Hotelkomplex Charm in Habischried brannte in der Nacht zum Sonntag komplett ab. Foto: vifogra

Nach dem Flammeninferno im Geisterhotel Charm in der Nacht auf Sonntag in Habischried (Landkreis Regen) ermittelt die Kripo in alle Richtungen. Die Ermittler bitten nun auch um Zeugenhinweise. Noch immer lodern Glutnester auf.

Eindrücke vom Flammeninferno und dem Feuerwehreinsatz finden Sie in unserem Video sowie in unserer Fotostrecke.







Der stillgelegte Hotelkomplex, der , brannte komplett ab. 450 Feuerwehrmänner und -frauen waren . Wie die Polizei am Montag mitteilte, lodern noch immer Glutnester auf. Es entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 3,5 Millionen Euro.

Noch in der Nacht des Brandes hat die Kripo Deggendorf die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es wird in alle Richtungen ermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern von Montag. Was den Brand verursacht hat, ist bislang noch unklar: „Aufgrund des enormen Zerstörungsausmaßes und der Größe der Brandruine gestalten sich die Brandermittlungen schwierig“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes unterstützen bei den Ermittlungen.

Die Polizei bittet nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung, Wer Angaben zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo unter Telefon 0991/3896-0 zu melden.

− dao