Hitze in Oberbayern Hund in der prallen Sonne eingesperrt: Polizei macht kurzen Prozess

Mail an die Redaktion Die Luft im Auto heizt schnell auf. Für Hunde kann das gefährlich werden. −Symbolbild:Stephan Jansen/dpa

Was für Menschen unangenehm ist, kann für Hunde lebensbedrohlich sein: Hitze. In Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) musste die Polizei deshalb einen eingesperrten Vierbeiner aus einem Wohnmobil befreien.

Am Samstagnachmittag wurde eine Polizeistreife von einem Passanten zum Parkplatz Eibsee/Zugspitzbahnhof in Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) gerufen. Der Grund: In einem Wohnmobil, das in der prallen Nachmittagssonne stand, kämpfte ein Hund um sein Leben. Durch Bellen und Heulen machte er auf sich aufmerksam.

Wie die Polizei Garmisch-Partenkirchen mitteilt, war der Vierbeiner über drei Stunden lang im Wohnmobil eingesperrt und befand sich in einer „lebensbedrohlicher Lage“. Die Polizei schlug eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, befreite den Hund und versorgte ihn mit Wasser.

Auf die 30-jährige Halterin des Hundes kommt nun „sehr wahrscheinlich“ eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz zu, erklärt die Polizei auf Nachfrage. Zudem muss sie die die eingeschlagene Wohnmobilscheibe selber zahlen.

