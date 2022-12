Polizei Cham sucht Zeugen Hund läuft davon und wird angefahren: Tödlich verletzt

Ein Hund ist am Donnerstag in Weiding tödlich verletzt worden. Foto: dpa

Bei einem Verkehrsunfall in der Pinzinger Straße in Weiding ist am Donnerstagnachmittag ein Hund tödlich verletzt worden. Zuvor war der Husky-Schäferhund-Mix seiner 40-jährigen Halterin entwischt.

Ein Nachbar informierte sie kurz darauf über einen verletzten Hund im Straßengraben. Die Dame musste bei einer Überprüfung feststellen, dass es sich um ihren Hund handelte. Ein Tierarzt konnte „Jessy“ nicht mehr helfen. Sie musst eingeschläfert werden.







Unnötiges Leid zugefügt

Zum jetzigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass eine bisher unbekannte fahrzeugführende Person im Zeitraum von 17 bis 17.30 Uhr „Jessy“ anfuhr und sich nicht weiter um sie kümmerte. Daher wurden Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet, da der/die Täter/-in dem Tier durch das Zurücklassen im Straßengraben unnötiges Leid zufügte.

Polizei macht von Opportunitätsprinzip Gebrauch

Hierbei handelt es sich um keine „Kavaliersdelikte“. Jede der beiden Straftaten kann laut Gesetzgeber mit je bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden. Zusätzlich droht ein Entzug der Fahrerlaubnis.

In Anbetracht des ohnehin belastenden Ereignisses machten die Beamten von ihrem Opportunitätsprinzip Gebrauch und verhängten kein Verwarnungsgeld gegen die Hundehalterin wegen mangelhafter Tiersicherung.

Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall bitte die Polizei Cham etwaige Zeugen darum, sich unter 09971/8545-0 zu melden.

− fk