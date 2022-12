Zeugenaufruf mit Personenbeschreibung „Ihre Wertsachen sind verflucht“: „Heilerin“ bringt Ingolstädterin (63) um 60.000 Euro

Merken

Mail an die Redaktion Eine Ingolstädterin fiel auf eine angebliche „Heilerin“ herein. Symbolbild: Sigel

Ingolstadt, Stadt.Ihr Aberglaube hat eine 63-Jährige knapp 60.000 Euro gekostet. Sie lies sich vor einem Ingolstädter Supermarkt von einer „Heilerin“ bequatschen, die ihr weis machte, ihre Wertsachen seien verflucht. Die Kripo sucht nun nach der Betrügerin.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die 63-jährige aus Ingolstadt am späten Dienstagvormittag vor einem Supermarkt in der Weningstraße in Ingolstadt von einer „Heilerin“ angesprochen. Die Seniorin würde an einer „schwarzen Krankheit“ leiden und all ihre Wertsachen seien verflucht.







Heilendes Ritual an der Bushaltestelle

Die Behandlungsmöglichkeit der „schwarzen Krankheit“ lieferte die Betrügerin gleich mit: Schmuck und Bargeld müssen für ein heilendes Ritual an die Bushaltestelle„Weningstraße“ gebracht werden. Gesagt, getan.

Die Rentnerin macht sich auf den Weg nach Hause, packte Geld und Schmuck im Wert von rund 60.000 Euro ein, fuhr zurück in die Weningstraße und übergab das wertvolle Paket an ihre „Heilerin“. Die wiederum wickelte alles in ein Tuch, sprach vermeintlich fluchauflösende Formeln auf russisch und gab der 63-Jährigen ein identisch aussehendes Paket zurück mit der Anweisung, es nun 40 Tage unter ihrem Bett zu lagern.

Einen Tag später wurde die Seniorin dann doch misstrauisch und sie warf einen Blick in das Päckchen unter ihrem Bett. Dabei stellte sie fest, dass sämtliche Wertgegenstände fehlten. Stattdessen war es voll mit Papierschnipseln.

Beschreibung der „Heilerin“

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: weiblich, slawisches Erscheinungsbild, zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß, russischsprechend. Bekleidet war die Frau mit grauer Mütze, grauer Daunenjacke und einer grauer Jogginghose. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die relevante Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden.

− ade