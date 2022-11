Goldschatz gestohlen Im Liveticker: LKA zum aktuellen Stand nach Kunstraub in Manching

Mail an die Redaktion Diebe haben aus dem Kelten&Römer-Museum in Manching den legendären Goldschatz gestohlen. Das bayerische Landeskriminalamt informiert am Mittwoch über den aktuellen Ermittlungsstand. Foto: Peter Kneffel/dpa

Manching, Markt.Diebe haben in der Nacht zum vergangenen Dienstag in das Kelten&-Römer-Museum in Manching eingebrochen. Sie stahlen den legendären Schatz bestehend aus 483 Goldmünzen und einem Goldklumpen. Am Dienstagnachmittag informiert das bayerische Landeskriminalamt zum aktuellen Stand der Ermittlungen.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz in unserem Liveticker: