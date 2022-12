Kriminalität Kinderpornografie im Klassenchat: Mit einem Klick machen sich Schüler strafbar von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Kinder und Jugendliche tauschen sich viel in Chatgruppen aus: Die Polizei bittet Eltern, ein Auge auf die Themen zu haben. Foto: dpa

Bei einem Talk machten Verantwortliche von Polizei, Staatsanwaltschaft und Regierung den Handlungsbedarf deutlich Foto: ig

Regensburg.Die Zahlen sind alarmierend. Immer häufiger machen sich Kinder und Jugendliche wegen kinderpornografischer Bilder, die sie in Chatgruppen weiterleiten, strafbar. Das Polizeipräsidium Oberpfalz will Eltern für das Thema sensibilisieren.

Im Klassenchat taucht ein Foto auf. Es zeigt eine sexuelle Handlung mit einem Kind. Pubertäre Neugier, vielleicht auch das Wissen, hier etwas Verbotenes zu sehen, befeuert das Interesse. Das Bild wird weitergeschickt, vielleicht gespeichert. Dass dieses Verhalten strafbar ist und weitreichende Konsequenzen auch für die Eltern haben kann, wissen die Schüler meist nicht. Zum Start einer Präventionskampagne hat das Polizeipräsidium Oberpfalz am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz über das Thema „Kinderpornografie im Klassenchat“ informiert.







„Wir wollen die Eltern sensibilisieren“, sagt Polizeivizepräsident Thomas Schöniger. Denn immer mehr Kinder und Jugendliche begehen mit ihren Smartphones Straftaten. Im Jahr 2021 wurden 383 Fälle von Verbreitung kinderpornografischer Inhalte im Präsidiumsbereich angezeigt, in 239 Fällen waren die Tatverdächtigen unter 21 Jahre alt. Damit haben sich die Zahlen zum Jahr 2020 nahezu verdoppelt. Für 2022 wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Inzwischen sind rund 15 Polizeibeamte in den Inspektionen Regensburg, Amberg und Weiden mit den Ermittlungen beschäftigt, vor fünf Jahren sei die Zahl noch im einstelligen Bereich gelegen, macht Schöniger deutlich.

Es gehe nicht darum, die Eltern anzuklagen oder über den richtigen Erziehungsstil zu belehren, betont der Polizeivizepräsident. Man wolle über die Gefahren informieren und ein Bewusstsein schaffen, welche Inhalte über Messengerdienste unter Kindern und Jugendlichen verbreitet würden.

Kinderzimmer werden durchsucht, Handys und Laptops beschlagnahmt

Kriminaldirektor Gerhard Huf, Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Amberg, berichtet von Durchsuchungsbeschlüssen, die vollzogen werden müssen, wenn die Polizei Hinweise auf solche Straftaten erhält. In rund zwei Dritteln würden die Ermittlungen von den Messengerdiensten selbst angestoßen, da diese kinderpornografische Inhalte an die amerikanischen Sicherheitsbehörden weiterleiten müssen. „Das kann dann schon mal ein, zwei Jahre dauern, bis der Fall über das Bundeskriminalamt bei den zuständigen Polizeistellen landet“, sagt Huf. Und nicht selten geraten zunächst auch nicht die Kinder und Jugendlichen ins Visier, sondern die Eltern, auf deren Namen der Handyvertrag abgeschlossen sei. Dies habe zur Folge, dass nicht nur das Kinderzimmer, sondern das komplette Haus durchsucht und sämtliche elektronischen Geräte zur Auswertung beschlagnahmt werden müssten.

Oberstaatsanwalt Stephan Brunner von der Staatsanwaltschaft Regensburg, in dessen Außenstelle Straubing die Ermittlungen zusammenlaufen, sieht in den wenigsten Fällen eine kriminelle Energie bei den Kindern und Jugendlichen. Meist werde es deshalb bei einer Löschung der Daten und einer Ermahnung belassen. Jugendlichen könne es aber passieren, dass sie ihr Handy als Tatwerkzeug abgeben müssen. In schwerwiegenden Fällen komme es zu einer Anklage vor dem Jugendrichter. Von Arbeitsauflagen über Weisungen zum medienpädagogischen Gespräch bis hin zu einer Jugendstrafe bewege sich dann der Strafrahmen. Vom Gesetzgeber ist für die Übertragung kinderpornografischer Darstellungen eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr festgelegt.

Damit es erst gar nicht so weit kommt, wollen Polizei und Behörden die Aufklärungsarbeit intensivieren. An den Schulen werde das Thema sowohl im Unterricht als auch in Elternabenden verstärkt aufgegriffen, sagt Thomas Unger, Abteilungsleiter Schulen bei der Regierung der Oberpfalz. Hierzu liefen bereits Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte. Auch die Polizei kommt mit sogenannten Präventionsbeamten unter dem Motto „Dein Smartphone - Deine Entscheidung“ zur Medienerziehung an Schulen.

Das Bewusstsein, was in Chats erlaubt ist und was nicht, müsse bereits im Grundschulalter geschaffen werden, sind sich die Teilnehmer der Veranstaltung einig. Denn, auch das zeigen die aktuellen Zahlen: Bereits im Alter von etwa zehn Jahren kommen manche Kinder mit strafbaren Inhalten auf ihrem Smartphone in Kontakt.

Hier finden Eltern weitere Informationen: Internet: Es gibt eine Reihe von Kampagnen, die auf das Thema Smartphone-Nutzung abzielen. Die Polizei Bayern informiert auf ihrer Homepage im Bereich „Schützen und Vorbeugen“ zu verschiedenen Themen. Weitere Informationen bieten www.klicksafe.de oder www.schau-hin.info, wo Familien Tipps zur Medienerziehung erhalten.

Handeln: Wer in einem Chat kinderpornografische Darstellungen entdeckt, sollte die Polizei informieren. Strafbar ist übrigens nicht nur, wenn Kinder solche Bilder in Chats austauschen. Auch wenn Eltern pornografische Inhalte an andere Eltern oder in Eltern-Chats weiterleiten, um diese zu informieren, machen sie sich strafbar.