Kurioser Fall in Murnau Kloschüssel versperrt Blitzer die Sicht – für den Spaßvogel kann das teuer werden

Die Kloschüssel wurde bei vielen Verkehrsteilnehmern zum sehr beliebten Fotoobjekt. Foto: Dominik Bartl

Murnau a. Staffelsee, Markt.Das hat die Polizei auch noch nicht erlebt: Ein oder mehrere „Spaßvögel“ haben in Murnau einem Blitzer mit einer wohl gebrauchten Kloschüssel die Sicht versperrt. Erwischt man die oder den Täter kann das richtig teuer werden.

Die am Straßenrand abgestellten mobilen Blitzanhänger sind vielen Autofahrern ein Dorn im Auge. In Murnau stand ein solcher in der Nacht auf Sonntag in der Kohlgruber Straße.







Eine bisher unbekannte Person – die Polizei Murnau wusste auf Nachfrage am Morgen noch nichts von der besonderen „Blitzer-Deko“ – war wohl darüber nicht glücklich und versperrte der Fotolinse des Kontrollgerätes die Sicht. Ein vermutlich gebrauchter Lokus wurde direkt vor der Linse, in Fahrrichtung Murnau platziert.

Blitzer abdecken ist kein Kavaliersdelikt

Die Messungen waren somit zumindest in eine Fahrtrichtung nicht mehr möglich. Dies wurde bei vielen anderen Verkehrsteilnehmer zum sehr beliebten Fotoobjekt, teilt ein Augenzeuge der kuriosen Situation mit.

Ein Schaden am Messgerät dürfte dabei zwar nicht entstanden sein, aber die Tat ist kein Kavaliersdelikt – auch wenn die Murnauer Polizisten herzlich lachen konnten. Demnach müssen die Täter, die einen Blitzer abkleben etc. mit einer Strafe wegen Sachbeschädigung rechnen. Das StGB sieht gemäß § 303 dafür eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor.

Polizei sucht Zeugen

Zumal es sich wohl um Vorsatz handelt. Denn selbst wenn der Täter die Kloschüssel in einer Kurzschlussreaktion platzierte – wer hat schon immer einen Lokus im Auto parat...

Wer zu dem Vorfall sachdienliche Angaben machen kann, möge sich bitte bei der Polizei Murnau unter der Telefonnummer 08841/61760 melden.

− nb