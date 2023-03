Frontalkollision in Oberfranken Krankentransporter stößt mit Auto zusammen: Zwei Patienten tot

Mail an die Redaktion Der 69 Jahre alte Patient starb noch an der Unfallstelle. Foto: David Inderlied/dpa

Selb, Stadt.Zwei Patienten aus einem Krankentransport-Fahrzeug sind bei einem Frontalzusammenstoß in Oberfranken ums Leben gekommen.

Der 69 Jahre alte Mann und die 95 Jahre alte Frau seien am Mittwochmittag in dem Kleinbus in Richtung Selb (Landkreis Wunsiedel) gefahren worden, teilte die Polizei mit. Auf der Staatsstraße wollte ein entgegenkommender Fahrer eines Geländewagens abbiegen und stieß aus noch ungeklärten Gründen mit dem Patienten-Transporter zusammen.







Beide Patienten tödlich verletzt

Der 69 Jahre alte Patient starb noch an der Unfallstelle. Die 95-Jährige und der 62 Jahre alte Fahrer des Patienten-Wagens wurden ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag die hochbetagte Frau wenige Stunden später ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

