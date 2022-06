Brandstiftung Kurz vor dem G7-Gipfel: In München gehen acht Polizeiautos in Flammen auf

Merken

Mail an die Redaktion In der Nacht zum Mittwoch brannten Mannschaftsbusse der Bundesbereitschaftspolizei in München. Foto: Angelika Warmuth, dpa

Kurz vor dem G7-Gipfel sind in München acht Polizeiautos in Flammen aufgegangen. Das Feuer wurde am Mittwochmorgen um 3 Uhr gemeldet.

Die Mannschaftsbusse der Bundesbereitschaftspolizei standen am frühen Mittwochmorgen alle vor einem Hotel, in dem Einsatzkräfte für den G7-Gipfel untergebracht waren, wie ein Sprecher der Münchner Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Ermittler gingen von Brandstiftung aus.







Die Polizei fahndete kurz nach Bekanntwerden unter anderem mit einem Hubschrauber nach möglichen Tätern, blieb dabei zunächst aber ohne Erfolg, wie der Sprecher weiter sagte. Ermittler untersuchten die völlig ausgebrannten Mannschaftswagen. Den Schaden schätzten die Beamten im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Der G7-Gipfel ist vom 26. bis zum 28. Juni auf Schloss Elmau in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen geplant. Dort treffen sich unter der Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Staats- und Regierungschefs der USA, Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Japans und Kanadas.

− red