Pfand-Dieb schlägt Zeugen Männer stehlen Bierkästen von Zwiesler Brauerei – und holen sich das Pfand

Mail an die Redaktion Zwei Männer waren am Montag auf Diebestour in Zwiesel (Landkreis Regen) unterwegs. Laut Polizei klauten sie zunächst vier Kästen Leergut vom Lagerplatz einer Brauerei in der Regener Straße. Anschließend holten sie sich das Pfand an einer Tankstelle ab. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Zwiesel, Stadt.Zwei Männer waren am Montag auf Diebestour in Zwiesel (Landkreis Regen) unterwegs. Laut Polizei klauten sie zunächst vier Kästen Leergut vom Lagerplatz einer Brauerei in der Regener Straße. Anschließend holten sie sich das Pfand an einer Tankstelle ab.

Im Anschluss entwendeten sie einen Rucksack, den ein Kunde während seines Einkaufs bei einem Verbrauchermarkt in der Regener Straße neben der Eingangstüre kurzzeitig unbeaufsichtigt abstellte.







Schließlich gingen die beiden zur Brauerei zurück und versuchten, zehn weitere Kästen Leergut zu entwenden. Sie trugen die Kästen vom Brauereigelände und stellten sie gegenüber auf dem Gehweg ab. Dabei wurden sie von Mitarbeitern der Brauerei beobachtet. Ein 32-jähriger Brauerei-Mitarbeiter wollte die beiden Diebe stellen und lief zu ihnen.

Täter will Zeugen ins Gesicht schlagen

Beide ergriffen die Flucht und rannten in Richtung Baumsteftenlenzstraße. Das Leergut ließen sie zurück. Der Mitarbeiter lief ihnen hinterher und versuchte, ein Foto von ihnen mit seinem Handy zu machen. Einer der Täter drehte sich um und schlug mit der Faust in Richtung des Gesichts des 32-Jährigen. Er verfehlte aber das Gesicht und streifte ihn nur am linken Ohr. Der Verfolger blieb unverletzt und verständigte schließlich die Polizei.

Die Beamten schnappten die Diebe und entdeckten auch einen Teil des Diebesguts bei ihnen. Gegen die beiden Männer aus Zwiesel, 35 und 37 Jahre alt, wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Wert der entwendeten Sachen bzw. des Leerguts beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 200 Euro.

− bbz