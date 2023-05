Regionalbahn übersehen Mann (89) stirbt bei Zugunfall: Lange Sperrung der Strecke bei Landshut

Am frühen Montagnachmittag ist es zu einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang bei Landshut gekommen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, war die Zugstrecke zwischen Landshut und Moosburg lange gesperrt. −Symbolbild: Bundespolizei

Landshut, Stadt.Am frühen Montagnachmittag ist ein 89-Jähriger an einem Bahnübergang in Ergolding bei Landshut ums Leben gekommen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, war die Zugstrecke zwischen Landshut und Moosburg deswegen mehrere Stunden gesperrt.

Auf Nachfrage heißt es von der Polizei, dass der 89-Jährige ums Leben kam, nachdem er kurz nach 14 Uhr bei der Münchnerau von einem Zug erfasst worden war. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Mann die Schranken und das Rotlicht missachtet und beim Überqueren den Regionalzug übersehen. Von den 47 Personen im Zug ist niemand verletzt worden.







Bahn: Ersatzverkehr eingerichtet

Sämtliche Züge wurden gestoppt und konnten deshalb nicht weiterfahren. Das betraf auch Personen, die von Regensburg bzw. Deggendorf nach München und umgekehrt reisen wollten. Erst gegen 19.30 Uhr meldete die Deutsche Bahn, dass die Strecke wieder freigegeben worden ist. Dennoch sei mit Folgeverzögerungen zu rechnen, hieß es auf der Website der Bahn.

Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus, die Staatsanwaltschaft Landshut hat ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. An der Unfallstelle waren zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr sowie Rettungsdienst. Auch das Kriseninterventionsteam wurde zur Betreuung der anwesenden Personen alarmiert.

Anmerkung: Zunächst hieß es von der Polizei, dass das Unfallopfer um die 60 Jahre alt sei. Dies wurde in einer späteren Mitteilung korrigiert.

