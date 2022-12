Exhibitionist in Landshut Mann bietet Seniorin Hilfe an – dann zieht er plötzlich blank

Landshut, Stadt.Eine 71-Jährige wurde am Sonntag in Landshut von einem Exhibitionisten belästigt. Mit ihrer Reaktion vertrieb sie ihn aber.

Eine Begegnung mit einem Exhibitionisten hatte am Sonntag, gegen 5.45 Uhr eine 71-Jährige aus Landshut in der Nikolaus-Alexander-Mair-Straße. Als sie die Scheiben ihres Autos vom Eis befreite, bot ihr ein etwa 180 Zentimeter großer Mann, ca. 30 Jahre, schlank und kurze Haare seine Hilfe an.







Als sie dies verneinte, öffnete der Mann seine Hose und manipulierte an seinem Glied. Die Rentnerin stieg daraufhin ins Auto ein und hupte, worauf der Mann flüchtete. Wer kennt den Mann? Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0871/9252-0.

− nb