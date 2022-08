Versuchte Tötung Messerangriff auf Polizisten: Straubinger erst freigelassen - jetzt doch Haft

Merken

Mail an die Redaktion Der Mann, der zwei Polizisten mit einem Messer bedroht hat, wurde nun festgenommen. −Symbolbild: Hendrik Schmidt/dpa

Straubing, Stadt.Ein 75-Jähriger ist am Freitag in Straubing mit einem Messer auf Polizisten losgegangen. Nachdem der alkoholisierte Mann zunächst freikam, wurde nun ein Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Der eigentlich unbeteiligte Senior bedrohte am Freitag zwei Zivilpolizisten in Straubing mit einem Messer und machte dabei mehrfach Stichbewegungen in ihre Richtung. Es sei „dem sehr überlegten Verhalten und doch beherzten Einschreiten“ der Beamten zu verdanken, dass die Situation ohne Schusswaffengebrauch gelöst werden konnte, teilte die Polizei in einer ersten Meldung mit.







75-Jähriger am Dienstag festgenommen

Für den 75-Jährigen hat der Vorfall nun ein gravierendes Nachspiel: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde am Dienstag durch den zuständigen Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Mann erlassen, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Mittwoch mit. Bereits am Dienstag sei der Mann deshalb festgenommen und ins Gefängnis gebracht worden, erklärte ein Polizeisprecher der Mediengruppe Bayern auf Nachfrage.

War es eine versuchte Tötung?

Nach der Tat am Freitagnachmittag wurde der Mann einem Familienangehörigen übergeben. Damals hatte die Kripo Straubing die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Widerstands sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Nun steht ein weiterer Vorwurf im Raum: Laut Polizei werden nun auch Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 75-Jährigen geführt.

Das habe sich nach verschiedenen Absprachen zwischen den beteiligten Polizisten, der Kripo und der Staatsanwaltschaft ergeben, erklärte der Sprecher des Präsidiums. Die genaue „juristische Verwertung“ des Falls sei am Samstag noch nicht klar gewesen, weshalb der Verdächtige vorerst wieder freigelassen wurde.

Polizei sucht Zeugen

Im Zuge der weiteren Ermittlungen bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise. Passanten oder Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall am Freitag, 26.08.2022, gegen 16 Uhr, in der Gottfried-Keller-Straße beobachtet haben und hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/868-0 in Verbindung zu setzen.

− ln