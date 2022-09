Fluchtversuch scheitert Mit Böllern gezündelt: Kinder setzen Hecke in Straubing in Brand

Mit Böllern haben ein Zwölf- und ein Elfjähriger in Straubing eine Hecke angezündet. −Symbolbild: Brockmann/dpa

Straubing, Stadt.Mit Böllern haben zwei Jungen in Straubing eine Hecke in Brand gesetzt. Die beiden Kinder flüchteten zunächst, konnten dann aber von der Polizei aufgegriffen werden.

Die Hecke habe im Bereich der Straße „Zum Stutzwinkel“ Feuer gefangen, nachdem ein Zwölf- und ein Elfjähriger am Dienstag gegen 12.45 Uhr dort Böller anzündeten, heißt es im Bericht der Straubinger Polizei.







Die Jungen flüchteten, wurden dann aber in der näheren Umgebung von Polizisten aufgegriffen und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. An der Hecke entstand ein Schaden in Höhe von circa 100 Euro.

− ln