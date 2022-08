Mitten in der Fußgängerzone Mit "schwertähnlichem Gegenstand": Frau verletzt mehrere Menschen in Weiden

Mail an die Redaktion Die Polizei ist in Weiden mit einem Großaufgebot im Einsatz: Das Bild zeigt die Situation kurz nach der Tat. Die Verdächtige ist am Boden fixiert. Rettungskräfte sind vor Ort. Foto: dfk

Weiden i.d. OPf., Stadt.Mehrere Menschen sind am Dienstagvormittag in Weiden in der Oberpfalz verletzt worden. Eine Frau soll auf die Passanten mit einem „schwertähnlichen Gegenstand“ losgegangen sein. Der Einsatz der Polizei läuft.

Wie die Polizei kurz nach Mittag mitteilte, sei die Frau bereits festgenommen worden. Sie soll zuvor am Unteren Markt in Weiden mitten in der Fußgängerzone mindestens drei Menschen laut Polizei mit einem schwertähnlichen Gegenstand verletzt haben. Nach unbestätigten Quellen sollen Passanten als erstes eingegriffen haben.







Rettungsdienste sind vor Ort. Zwei Menschen sollen in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Dem Vernehmen nach soll es sich um keine lebensgefährlichen Verletzungen handeln. Eine offizielle Bestätigung der Polizei steht aber aus. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht mehr. Die Sicherheitskräfte gehen offenbar von einer Einzeltäterin aus.

