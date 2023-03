Geiselhöring Mit selbst gemalten Polizeiabzeichen: Mann (65) stoppt „Raser“

Straubing, Stadt.Weil einige Autofahrer offenbar zu schnell durch seinen Ort fahren, ist ein Mann im Geiselhöringer Stadtteil Hainsbach selbst zur Tat geschritten: Er gab sich als Polizist aus und hielt Fahrzeuge an. Für den selbst ernannten Beamten könnten die Folgen gravierend sein.

Am Freitagabend hatte sich der 65-Jährige am Ortseingang von Hainsbach postiert und eingenmächtig Fahrzeuge angehalten. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte, trug er dabei ein Oberteil mit dem Schriftzug „Polizei“ sowie „selbst gemalte Abzeichen“. So ausgestattet wollte er „die Raser im Ort stoppen“, sagte der Sprecher.







Gestoppt wurde wenig später der 65-Jährige - von der richtigen Polizei. Die Folgen für den Mann dürften beträchtlich sein: Er wird wegen wegen Nötigung, Amtsanmaßung sowie Missbrauchs von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen angezeigt. Laut Polizei ist nicht ausgeschlossen, dass am Ende der 65-Jährige selbst seine Fahrerlaubnis verliert.

