Kripo ermittelt in Eichstätt Nach erfolgloser Suche am Vorabend: Junge (15) am Sonntag tot aus Altmühl geborgen

Mail an die Redaktion Einsatzkräfte suchten bereits am Samstagabend erfolglos die Altmühl in Eichstätt ab. Foto: Feuerwehr Eichstätt-Stadt

Eichstätt, Stadt.Nach rund zweieinhalb Stunden wurde die Suche nach einer Person in der Altmühl in Eichstätt am Samstagabend schließlich abgebrochen. Es könne sich um einen Fehlalarm handeln hieß es von Seiten der Polizei. Das hat sich nicht bewahrheitet. Am Sonntagnachmittag wurde ein Jugendlicher tot gefunden. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit.

Bereits am Samstagabend meldete sich ein Zeuge bei der Polizei – er hätte soeben beobachtet, wie ein Jugendlicher die Altmühl durchqueren wollte. Da er die Person auf der anderen Flussseite nicht wieder herauskommen sah, wählte er unmittelbar den Notruf. Die sofortige groß angelegte Suche verlief negativ und musste kurz vor Mitternacht abgebrochen werden.







Nachdem heute Mittag die Eltern eines 15-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt ihren Sohn als vermisst meldeten, wurden die bereits wieder angelaufenen Suchmaßnahmen in und an der Altmühl intensiviert. Eingesetzt waren Kräfte der Polizei, der Feuerwehr und des THW.

Am späten Nachmittag entdeckten die Rettungskräfte den Leichnam eines männlichen Jugendlichen in der Altmühl und bargen ihn auf Höhe des Priesterseminars. Wie das Polizeipräsidium bekanntgab handelt sich nach aktuellen Erkenntnissen um den vermissten 15-Jährigen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Ingolstadt übernommen. Eine Untersuchung des Leichnams durch das rechtsmedizinische Institut ist für Anfang der kommenden Woche vorgesehen. Es gibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Suizid.

