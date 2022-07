Tierschutzbund warnt Neun Hunde aus Wohnmobil auf Parkplatz in Mühldorf gerettet von Anja Kurz

Der Deutsche Tierschutzbund etwa warnt davor, Hunde bei Hitze im Auto zu lassen, weil die Temperaturen dort binnen kurzer Zeit stark ansteigen und Sauerstoffmangel sowie Kreislaufprobleme zum Tod des Tieres führen können.

Auf engstem Raum in der prallen Sonne eingesperrt: Aus dieser lebensbedrohlichen Situation hat die Polizei am Samstagmittag insgesamt neun Hunde auf einem Parkplatz in Mühldorf am Inn gerettet. Der Halter muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Ein aufmerksamer Fußgänger hatte mehrere Hunde in einem Wohnmobil bellen gehört und die Polizei verständigt. Da diese den Besitzer nicht erreichen konnte, wurde das Tierheim verständigt. Gemeinsam mit einem Feuerwehrler konnten die Beamten das Fahrzeug über ein gekipptes Fenster öffnen. Der Diensthundeführer des Zentralen Einsatzdienstes Traunstein rettete dann insgesamt neun Tiere aus dem Fahrzeug.







Hunde ins Tierheim gebracht

Zwar waren die Hunde laut Polizei mit Fressen und Wasser versorgt, sie wurden aber wegen der Hitze dennoch ins Tierheim gebracht.

Als der Besitzer seine Tiere wenig später abholen wollte, wurde ihm das vorläufig untersagt. Gegen ihn wird nun wegen nicht artgerechter Haltung nach dem Tierschutzgesetz ermittelt. Was mit den Hunden nun geschieht, soll das Veterinäramt klären.

Hund bei 25 Grad während Einkauf im Auto eingesperrt

Wegen eines ähnlichen Falls in der Oberpfalz ermittelt nun auch die Polizei Schwandorf. Dort war am Samstagnachmittag - ebenfalls in der prallen Sonne und ohne Wasser. Nur die Fenster waren einen kleinen Spalt geöffnet gewesen. Gegen die 51-jährige Besitzerin aus dem Landkreis Cham wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Video: Ex-Rennfahrer Räikkönen gibt Hund zu trinken

Ein positives Beispiel hat dagegen der finnische Ex-Rennfahrer Kimi Räikkönen gegeben. Heldenhaft ist er einem eingesperrten Hund in Italien zu Hilfe geeilt und hat damit die sozialen Medien begeistert. Mit seiner Tochter gab er dem durstigen Tier über einen leeren Eisbecher durch das geöffnete Fenster eines geparkten Autos zu trinken. Festgehalten hatte die Aktion Gino Rosato, ein Freund von Räikkönen und Mitglied der Scuderia Ferrari. Er teilte .

Tierschutzbund: Offenes Fenster reicht nicht zur Abkühlung

Der Deutsche Tierschutzbund etwa warnt davor, Hunde bei Hitze im Auto zu lassen, weil die Temperaturen dort binnen kurzer Zeit stark ansteigen und Sauerstoffmangel sowie Kreislaufprobleme zum Tod des Tieres führen können. Ein geöffnetes Schiebedach oder ein spaltbreit geöffnetes Fenster reichen laut den Experten nicht aus, um für Abkühlung zu sorgen - auch dann nicht, wenn das Auto im Schatten steht. Bei bewölktem oder schwülem Wetter ohne direkte Sonneneinstrahlung steigt die Temperatur im Inneren ebenso rasch auf 50 Grad oder mehr an.

Symptome für Hitzschlag

Hunde können zudem nicht schwitzen, sondern nur durch Hecheln oder Trinken abkühlen. Ausreichend Flüssigkeit ist deshalb überlebenswichtig. Glasiger Blick, tiefrote Zunge und Hecheln mit gestrecktem Hals sind beispielsweise Anzeichen, dass einem Hund die Hitze sehr zusetzt. Erbrechen, Gleichgewichtsstörungen und Bewusstlosigkeit deuten auf einen Hitzschlag hin.

− dpa