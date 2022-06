Düsseldorf Obdachloser prügelt Bayer mit Begrenzungspoller zu Tode

Mail an die Redaktion Ein 55 Jahre alter Mann hat einen 23-Jährigen aus Bayern in Düsseldorf zu Tode geprügelt. −Symbolbild: dpa

Ein junger Mann aus Bayern ist in Düsseldorf nach einer Konfrontation mit einem 55-Jährigen gestorben. Der Verstorbene stammt aus dem unterfränkischen Landkreis Main-Spessart, wie ein Sprecher der Polizei in Düsseldorf auf Nachfrage der PNP mitteilte.

Zeugen beobachteten laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf, wie der ältere Mann in der Nacht zum Samstag mit einem Begrenzungspoller auf den 23-Jährigen eingeschlagen habe. Der junge Mann starb noch am Tatort an den schweren Verletzungen.

Der Tatverdächtige, der laut Mitteilung ohne festen Wohnsitz ist, versuchte noch zu flüchten, wurde aber durch Einsatzkräfte festgenommen. Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf haben die Ermittlungen aufgenommen.

− dpa/dao