Kripo ermittelt Oberbayer (24) klettert bei Feier auf Wirtshaus-Fassade und stürzt in den Tod

Mail an die Redaktion Der Mann stürzte aus großer Höhe in den Tod. −Symbolbild: dpa

Wessobrunn.Offenbar weil er bei einer Feierlichkeit in der Nacht auf Samstag auf eine Wirtshausfassade in Wessobrunn (Landkreis Weilheim-Schongau) geklettert ist, ist ein 24-jähriger Mann aus Landsberg am Lech in den Tod gestürzt.

Ein Angestellter des Hauses fand den Toten am Sonntagvormittag. Die Kripo Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gibt es bisher nicht.







Der Mitarbeiter alarmierte am Sonntagvormittag die Polizei und den Rettungsdienst, nachdem er den leblosen Mann in einem Kellerabgang entdeckt hatte. Doch jede Hilfe kam zu spät. Die Kripo geht von einem tragischen Unglück aus. Warum der Mann an der Fassade hochkletterte, ist völlig unklar. Fremdbeteiligung schließen die Beamten aber aus.

− kse